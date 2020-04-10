نتعايش مع ازمة صعبة جداً، يواجها المجتمع فيروس كورونا المستجد فأصبح العالم استغلالي في نشر الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعية بشكل هائل ومخيف من خلال نشر صورة أو فيديو من مصادر غير موثوقة والتي تهدف الى إخافة أفراد المجتمع وخلق هلع بين الافراد،وتعتبر هذه اخطر الشائعات وأبشعها هدفها فقط الإثارة وتكوين الهلع والتوتر لا تنشر معلومة او صورة دون التأكد من مصدرها، لاتكن من ينشر الشائعة كن من يقفها “ليس كل ما يعرف يقال” بقلم مشاعل حسين انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر استغلالية نشر الشائعات في وقت الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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