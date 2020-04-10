- 1/2
- 2/2
قال الدكتور محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، إن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا سوف يستمر حتى في شهر رمضان المبارك، مالم يصدر من الجهات المعنية قراراً بخلاف هذا.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن التعليق سببه وقاية المصلين من انتقال العدوى بتقاربهم وبالتالي سيستمر التعليق.. ونرجو الله أن يرفع الغمة عن الأمة قبل قدوم رمضان”.
وفي 17 مارس الماضي، أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بالاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس فى المساجد.
وقالت “يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد”.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية : تعليق الصلاة في المساجد بسبب كورونا سوف يستمر حتى في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.