ضج العالم كله بسبب جائحة لا ترى بالعين المجردة!

الواعظ يلوم الناس على التقصير، وما حل بهم كان سببه ذنوبهم، والطبيب يعاتب المجتمع على عدم الإلتزام بالتعليمات الوقائية، وهو السبب الرئيسي لبلوغ هذه المرحلة الحرجة، والإعلام تارة يهول الحدث وتارة يهونه وتارة يوازنه، وأصحاب الجشع يستغلون هذا الإرتباك ويعدونه فرصة للقفزة الذهبية!

الحياة العملية شبه معطلة، والرؤية غير واضحة، ولا يعلم العالم إلى أين يتجه !!

كل هذا الضجيج والزخم بسبب فايروس صغير لا يرى بالعين !!

بالطبع لا يهمنا إن كان هذا الوباء مصطنعاً أم آفة سماوية!

الذي يمهنا هو الإنسان الذي اغتر بنفسه وبعقله، ووقوفه أمام هذه الجائحة عاجزاً صاغراً!!

هذا الفايروس أعطى دروساً سريعة،في فترة وجيزة !

أذاقنا قطعة صغيرة من مرارة الظلم والجور الذي ذاقته الأقليات المسلمة الذين منعوا من تأدية شعائرهم الدينية في مساجدهم ظلما وقهرا!

علّمنا مهما بلغ بني الإنسان من العلم والتقدم يبقى قاصراً متحيراً!

علّمنا هذا الفايروس أن الحرية هي رأس مال السعادة، وأن العيش بالإمكانيات المتاحة خير من الحرمان المطلق!

علّمنا هذا الفايروس حقيقة الحكومات وقيمة الشعوب لديها، وحقيقة الشعارات التي كانت ترفع زوراً وبهتاناً، ومن هي التي سخرت نفسها وخزينتها من أجل الحفاظ على سلامة مواطنيها، ومن هي التي تجاهلت شعوبها بالامبالاة!

ومازال يضج العالم ويضج بسبب هذا الفايروس الذي غيّر ناموس الحياة، وكسر روتيناً الفه البشر!

ولنتعلم شيئاً من هذه الدروس التي جاءت على عجالة، ولنستغل النعم التي كنا نتقلب فيها ليل نهار، ولنحافظ عليها، فهذا الفايروس ضيفاً ثقيلاً ولكنه عابرٌ، وسيصبح ذكره غابراً، وستعود الحياة إلى مجاريها بإذن الله .

وأختتم هذه المقالة بالشكر الجزيل، والثناء العاطر، لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ومنسوبي القطاع الصحي، على ما قدموه وما يقدمونه من جهود مبذولة، ومرابطة دائمة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

سدد الله لهم الخطى، وبارك في الجهود، ونفع بهم البلاد.

نلتجئ إلى الله ونبتهل إليه ونحن على أبواب هذا الشهر الكريم أن يرفع عنا الوباء، وأن يعيد لنا الحياة كما كانت، آمنة مستقرة، وأن يجعل بيوته عامرة بذكره.

بقلم: أيمن الحربي