سلطنة عمان ترحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن

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رحبت سلطنة عمان، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار؛ لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسيّة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، للوصول إلى حلّ شامل للأزمة اليمنيّة.
وأعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان؛ عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة، والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسيّ شامل يحقق السلام والأمن في اليمن.
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