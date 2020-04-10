بالصور.. لواء التدخل السريع بـ«الحرس الوطني» يقيم نقاط تفتيش في «منفوحة الرياض»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أقام لواء التدخل السريع الخاص الأول التابع لوزارة الحرس الوطني، اليوم الجمعة، نقاط تفتيش أمنية في حي منفوحة بالرياض؛ تطبيقاً لقرار “منع التجول” ورصداً للمخالفين. وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي لوزارة “الحرس الوطني” على “تويتر”، عناصر لواء التدخل السريع في “حي منفوحة” في الرياض، وإقامتهم لنقاط التفتيش تطبيقاً لقرار منع التجول. Advertisements

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