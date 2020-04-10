مساعدات إماراتية إلى اوكرانيا لمواجهة كورونا

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ابوظبي: أعلنت الإمارات الجمعة عن إرسال طائرة مساعدات إلى اوكرانيا لمساعدتها في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال بيان رسمي أن أبو ظبي أرسلت "طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي". وسجّلت أوكرانيا حتى الآن 1,892 إصابة بينها 57 وفاة. مواضيع قد تهمك :

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