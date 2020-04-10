الإمارات تحيل 129 من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام

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ابوظبي: أعلنت الإمارات الجمعة إحالة 129 شخصا خالفوا الحجر الصحي للنائب العام، بسبب عدم التزامهم بالتعليمات.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه تم إحالتهم للنائب العام "لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمجتمع وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.
وسجلت الإمارات حتى الآن 2990 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.
واتّخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء، بينها وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمساجد والعمل عن بعد والحد من التنقل.
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