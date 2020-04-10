الصومال يسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

مقديشو / نور جيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، مساء الجمعة، تسجيل 9 إصابات بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 21.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن "حالات الإصابة التسعة تعود لمواطنين لم يغادروا البلاد، 6 منهم خالطوا مواطنا مصابا بالفيروس".

وأشارت أن "من ضمن الحالات المصابة، إصابتين لعاملين في الطواقم الصحية، ليرتفع عدد المصابين في وزارة الصحة إلى 4"، فيما لم يسجل الصومال أي حالات وفاة بالفيروس.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و648 ألفا، توفي منهم أكثر من 100 ألف، فيما تعافى قرابة 370 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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