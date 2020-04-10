لأول مرة منذ ظهور كورونا.. الأردن بلا إصابات جديدة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الأردن، الجمعة، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ للمرة الأولى منذ بدء الإعلان عن ظهور الفيروس في المملكة، منتصف الشهر الماضي.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الصحة، سعد جابر، مبينا أن "ذلك لا يعني نهاية الوباء، لكنه يدل على التزامنا".

وبين جابر أن تلك النتيجة جاءت رغم إجراء فرق التقصي الوبائي بإجراء 1500 فحص اليوم.

كما بين تسجيل 9 حالات شفاء جديدة، ليبلغ العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 170، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 7.

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وحالات الوفاة والشفاء محسوبة ضمن العدد الإجمالي للإصابات البالغ 372.

وبدأ الأردن، اليوم، حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة لتمكين الفرق الطبية الخاصة بمكافحة "كورونا" من أداء عملها.

ولمواجهة انتشار كورونا، أقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، فيما يفرض حظر تجوال جزئي، يسمح خلاله للمواطنين بتلبية احتياجاتهم من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساءً، سيراً على الأقدام.

كما أغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و648 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 100 ألف، فيما بلغ عدد المتعافين قرابة 370 ألفا.

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