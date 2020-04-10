بالتعقيم والدفن.. بلدية أربيل تتخلص من نفايات مستشفيات

عمر شقليه / الخليج 365

بالتعقيم والدفن، تحرص بلدية أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، على التخلص من نفايات المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس "كورونا".

وتقوم فرق صحية تتبع البلدية، على نحو دوري، برش النفايات بمطهرات من أجل تعقيمها قبل أن تدفنها في مناطق خارج النطاق السكاني، وفق مراسل الخليج 365.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى منع تفشي عدوى كورونا في الإقليم.

وحتى الجمعة، سجل العراق 1279 إصابة بكورونا بينهم 70 وفاة، منها 324 إصابة و3 وفيات بإقليم كردستان، حسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.