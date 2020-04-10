عمر شقليه / الخليج 365
بالتعقيم والدفن، تحرص بلدية أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، على التخلص من نفايات المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس "كورونا".
وتقوم فرق صحية تتبع البلدية، على نحو دوري، برش النفايات بمطهرات من أجل تعقيمها قبل أن تدفنها في مناطق خارج النطاق السكاني، وفق مراسل الخليج 365.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى منع تفشي عدوى كورونا في الإقليم.
وحتى الجمعة، سجل العراق 1279 إصابة بكورونا بينهم 70 وفاة، منها 324 إصابة و3 وفيات بإقليم كردستان، حسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتعقيم والدفن.. بلدية أربيل تتخلص من نفايات مستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.