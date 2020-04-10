أنقرة وموسكو تبحثان الأوضاع في إدلب السورية

موسكو/ الخليج 365

بحث نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي فيرشينين، الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن مباحثات الجانبين جاءت في اتصال هاتفي.

وأضاف أن أونال وفيرشينين، "بحثا تنفيذ الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا حول إرساء الاستقرار في إدلب، بما فيها جهود حل الأزمة السورية".

وأوضح أن الجانبان ناقشا أيضا العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام في سوريا.

Advertisements

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلت شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و942 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.