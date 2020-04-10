كورونا.. 5 وفيات في العراق والسعودية والبحرين

الرياض ـ المنامة / الخليج 365

أعلن العراق والسعودية والبحرين، الجمعة، تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي في الدول الثلاث إلى 70 و47 و6، حسب الترتيب.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 حالة.



وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 364 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 3651، من بينها الوفيات، و685 حالة تماثلت للشفاء.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل سادس وفاة بكورونا في عموم البلاد.

وأوضحت الوزراة، في بيان، أن الوفاة الجديدة تعود لبحريني يبلغ من العمر 63 عاما، عائد من إيران، وكان يعاني أمراضا مزمنة.

وأضافت أنه "تم تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 8 حالات قادمة من الخارج، و18 حالة مخالطة لحالات قائمة، لترتفع إجمالي الإصابات في المملكة لـ917 إصابة".

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وأوضحت الوزارة أنها سجلت تعافي 11 مريضا من كورونا، ليصل الإجمالي 530 حالة حتى الآن.

والمتوفون والمتعافون محسوبون ضمن إجمالي الإصابات.

وحتى عصر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم قرابة مليون و633 ألفا، منها نحو 98 ألف وفاة، وأكثر من 366 ألف حالة تعافي.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل وفاة و47 إصابة بـ"كورونا"، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 1279 إصابة تشمل 70 وفاة و550 حالة تعافٍ.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق اليوم تمديد حظر التجوال الشامل لغاية 16 أبريل/نيسان الجاري؛ ضمن إجراءات الوقاية من انتشار "كورونا".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بإمكان المواطنين الخروج من منازلهم لشراء الحاجات اليومية الأساسية فقط، وبخلافه سيكونون عرضة للمحاسبة القانونية.

وفرض الإقليم حظر التجوال لأول مرة في 14 مارس/آذار ، وكان من المقرر أن ينتهي اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.