الحكومة اليمنية: مقتل 13 حوثيا إثر صد هجوم واسع على تعز

عزيز الأحمدي / الخليج 365

أعلن مسؤول عسكري بحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مقتل 13 مسلحا حوثيا واثنين من الجيش، الجمعة، إثر تصدي الأخير لهجوم واسع شنه الحوثيون على محافظة تعز (جنوب) رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ.

ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين إزاء ما صرح به المسؤول العسكري الحكومي حتى الساعة 15:30 ت.غ.

وقال قائد اللواء 17 مشاة (تابع لمحور تعز العسكري)، العميد ركن عبد الرحمن الشمساني، للأناضول، إن "13 مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب 7 آخرون، أثناء تنفيذهم هجوما واسعا على مواقع اللواء في منطقة الضباب غرب تعز".

وأوضح الشمساني أن "الهجوم استمر 4 ساعات، وخلفت عملية التصدي له قتيلين من القوات الحكومية".

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واعتبرالهجوم "خرقا واضحا للهدنة، ومحاولة لإفشالها من قبل الحوثيين، رغم التزام الجيش بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية".

واتهم الشمساني، الحوثيين بأنهم "لا يكترثون لأي دعوات أو جهود أممية لوقف إطلاق النار، وتركيز الجهود لمواجهة فيروس كورونا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

فيما اعتبر الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تصريحات متلفزة، أن الهدنة "مناورة سياسية وإعلامية تهدف للتخريب على الرؤية التي قدمها الحوثيون إلى الأمم المتحدة بشأن الحل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.