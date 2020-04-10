كورونا.. 4 وفيات في السعودية والبحرين

الرياض ـ المنامة / الخليج 365

أعلنت السعودية والبحرين، الجمعة، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في الأولى إلى 47، وفي الثانية إلى 6.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 364 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 3651، من بينها الوفيات، و685 حالة تماثلت للشفاء.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل سادس وفاة بكورونا في عموم البلاد.

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وأوضحت الوزراة، في بيان، أن الوفاة الجديدة تعود لبحريني يبلغ من العمر 63 عاما، عائد من إيران، وكان يعاني أمراضا مزمنة.

وأضافت أنه "تم تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 8 حالات قادمة من الخارج، و18 حالة مخالطة لحالات قائمة، لترتفع إجمالي الإصابات في المملكة لـ917 إصابة".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت تعافي 11 مريضا من كورونا، ليصل الإجمالي 530 حالة حتى الآن.

والمتوفون والمتعافون محسوبون ضمن إجمالي الإصابات.

وحتى عصر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم قرابة مليون و633 ألفا، منها نحو 98 ألف وفاة، وأكثر من 366 ألف حالة تعافي.

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