ليبيا.. قوات "الوفاق" تصد هجوما لمليشيات حفتر قرب سرت

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، التصدي لهجوم شنته مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط مدينة سرت الساحلية.

وفي تصريح للأناضول، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مصطفى المجعي، إن قواتهم تمكنت من صد هجوم لمليشيات حفتر على محور "الوشكة" (بمحيط سرت/ 450 كلم شرق طرابلس).

وأضاف أن القوات الحكومية ما زالت تتمركز في مواقعها، ولم تتكبد أي خسائر بصفوفها.

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ولفت إلى أن مليشيات حفتر، تكبدت خسائر (لم يوضحها) نتيجة هجومها، مشيرا إلى أن الهدوء عاد إلى المنطقة التي شهدت الهجوم.

والخميس، حث المجلس الأعلى للدولة الليبي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، على الإسراع في اتخاذ اللازم لدعم المجهود الحربي، لكسر عدوان مليشيات حفتر، وحسم المعركة في أقرب وقت.

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس باستمرار منذ بدء الهجوم على العاصمة في 4 أبريل/ نيسان 2019.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت حكومة الوفاق مؤخرا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر.

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