كورونا.. تركيا تقدم مساعدات غذائية لأسر لبنانية فقيرة

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

وزعت السفارة التركية لدى بيروت، الجمعة، مساعدات غذائية على عائلات فقيرة في منطقتي عكار وطرابلس شمالي لبنان، في إطار الدعم التركي لمواجهة وباء كورونا.

وفي تصريح للأناضول، قال السفير التركي هاكان تشاكل، إن "الحكومة التركية أرادت في هذه الفترة التي يعاني منها العالم أجمع من جائحة كورونا، مساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مكافحة هذا الوباء العالمي".

من جهته، لفت كمال مقصود، رئيس الجمعية الثقافية التركية في لبنان (غير حكومية)، إلى أن "تركيا التي لم ولن تنسى إخوتها في العالم، تقف إلى جانب أشقائها في لبنان في أحلك الظروف".

وثمن مقصود، في تصريح للأناضول، "جهود الدولة التركية عن طريق السفارة في بيروت، وخاصة السفير تشاكل الذي يقف دائما إلى جانب أشقائه التركمان في بلدتي عيدمون والكواشرة في عكار شمالي لبنان".

كما أشار إلى أن "السفارة التركية خصصت للعائلات في المناطق المذكورة، والتي لا تملك مدخولا ماديا، خصوصا في فترة التعبئة العامة (حظر التجوال والحجر الصحي) وتوقف العمل، وفرض السلطات اللبنانية على المواطنين البقاء في المنازل، حصصا (طرودا) غذائية، تعبيرا عن اهتمام تركيا".

وقال إنه تم توزيع 200 حصة غذائية للعائلات المحتاجة في عيدمون، و200 حصة أيضا للعائلات في بلدة الكواشرة.

ويتوزّع تركمان لبنان على مناطق عدة بالبلاد، تأتي عكار في مقدمتها، ويتركزون في قرى الكواشرة وعيدمون، أكبر قرى التركمان في لبنان.

وعلى صعيد آخر، هنأ مقصود وكالة الخليج 365 بمئوية تأسيسها الذي احتفلت بها الإثنين، مثنيا على نقلها الأخبار على مر السنوات بموضوعية، خاصة أخبار المظلومين في كل أنحاء العالم.

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وفي الإطار نفسه، وزعت السفارة التركية المساعدات الغذائية في منطقتي دير عمّار والمنية في الضمنية شمالي لبنان.

وحيا مختار بلدة دير عمار، سامي الجندي، خلال مواكبة استلام المساعدات، "تركيا قيادةً وحكومة وشعباً محباً نشهد له بالخير والعطاء في ظل ما حل بالعالم من وباء".

ورأى الجندي في رسالة وجهها إلى تركيا، عبر الخليج 365، أن "هذا فصلٌ من فصول الخير والعطاء لتركيا النخلة الشامخة والصامدة في تضحياتها وعطاءاتها بلا حدود".

وأعرب عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللسفير والشعب التركيين، ولجمعية 'علّم بالقلم' ممثلة في رئيسها جميع الأعضاء الساهرين على راحة الناس".

بدوره، نوه محمد عيد، رئيس جمعية "علم بالقلم" (غير حكومية تهتم بتعليم اللغة التركية للبنانيين) بـ"مزايا السفارة التركية التي تسعى دوماً للتواصل معنا، وتلامس وجعنا ووجع أبناء مناطقنا في ظل هذا الوباء العالمي الذي حلّ بنا".

وأضاف: "من أين نبدأ بالشكر من رئيس طيب ملك قلوب الناس والمستضعفين في هذا العالم، ومن سفير أخ عزيز متواضع يعيش همّ الناس وأوجاعهم".

من جهته، كشف مصدر دبلوماسي لمراسل الخليج 365، أنه من المتوقع أيضا أن توفر وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" الإمدادات الطبية للبنان في الأيام المقبلة، للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع وفيات فيروس كورونا في البلاد، إثر تسجيل وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 20، إضافة إلى 27 إصابة جديدة رفعت المجموع إلى 609.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.