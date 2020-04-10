لمكافحة كورونا.. "تيكا" التركية تقدم نظام تصوير طبي لمشفى تونسي

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الجمعة، نظام تصوير طبي لمستشفى تونسي، من أجل علاج مرضى فيروس كورونا.

النظام مقدم إلى مستشفى "عبد الرحمن مامي" للأمراض الصدرية بمدينة أريانة، قرب العاصمة تونس، خصصته الحكومة لعلاج مرضى كورونا.

وقالت الوكالة التركية، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم دعم قدرات التصوير الطبي للمستشفى المخصص لعلاج مرضى كورونا بنظام التصوير بالأشعة، المتضمن لكاشف مسح مستشعر ذي لوحة مسطحة، وجهاز ناسخ طبي ليزري".

وتابعت أن "المشروع يهدف إلى مضاعفة القدرة اليومية للتصوير بالأشعة بالمستشفى، والحد من خطر انتقال المرض إلى موظفي الرعاية الصحية، من خلال ضمان النقل اللاسلكي للصور الملتقطة".

وأضافت الوكالة أن "النظام سيساعد على توفير الوقت في علاج المرضى، وجعل إمكانية إجراء التصوير بالأشعة في وحدة العناية المركزة متاحة باستعمال النظام المحمول".

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من جهتها، قالت منسقة مكتب "تيكا" في تونس صالحة تونا، إن "مكافحة جائحة كورونا لا يمكن أن تنجح إلا بالتضامن الدولي".

وأعربت تونا "عن سعادة الوكالة التركية بمساهمتها في معاضدة جهود تونس الرامية لمكافحة كورونا"، مشيرة إلى أن "تركيا ستواصل تضامنها مع الشعب والحكومة التونسية".

وأضافت أن تيكا "تواصل التحضيرات لمشروع مشترك مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية لدعم إنتاج معدات الحماية الطبية، مثل كمامات الوجه، وبدلات الجسم، والمآزر".

وسجلت تونس 643 إصابة، من ضمنها 25 وفاة، حتى الخميس، بحسب إحصاءات رسمية.

وحتى ظهر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و619 ألفا، وتجاوزت الوفيات 97 ألفا، فيما وصل عدد المتعافين نحو 365 ألفا.

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