"أنصار الله": إحباط 6 زحوفات في 3 محافظات والتحالف شن 7 غارات

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تمكنت قواتنا بفضل الله، من التصدي لستة زحوفات في مختلف الجبهات استمرت من ساعات الفجر الأولى ليومنا هذا وحتى وقت الظهر".

وأوضح أن "ثلاثة من تلك الزحوفات في جبهة قانية والجريبات وناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، وزحفان بمديرية صرواح بمحافظة مأرب (شمال شرقي)، وزحف في منطقة الضباب بتعز (جنوب غربي".

ووفقاً للعميد سريع: "تم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم".

وأشار إلى "شن طيران العدوان 7 غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية خب والشغف في محافظة الجوف".