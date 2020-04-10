وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تمكنت قواتنا بفضل الله، من التصدي لستة زحوفات في مختلف الجبهات استمرت من ساعات الفجر الأولى ليومنا هذا وحتى وقت الظهر".
وأوضح أن "ثلاثة من تلك الزحوفات في جبهة قانية والجريبات وناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، وزحفان بمديرية صرواح بمحافظة مأرب (شمال شرقي)، وزحف في منطقة الضباب بتعز (جنوب غربي".
ووفقاً للعميد سريع: "تم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم".
وأشار إلى "شن طيران العدوان 7 غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية خب والشغف في محافظة الجوف".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": إحباط 6 زحوفات في 3 محافظات والتحالف شن 7 غارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.