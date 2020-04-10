اليمن يسجل أول إصابة بـ«كورونا» وحظر تجوال في حضرموت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل اليمن، الجمعة، أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في محافظة في الجنوب خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء «كوفيد-19».

وأعلنت اللجنة في تغريدة على «تويتر» «تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بمحافظة حضرموت»، موضحة: إن «الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية».

واللجنة تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقالت اللجنة: إن «الفرق الطبية والأجهزة المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة»، مشيرة إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وبعد الإعلان صباح الجمعة، أعلن مكتب محافظ حضرموت عن حظر تجول يبدأ من صباح الجمعة في شرق المحافظة.

ويأتي هذا الإجراء إلى جانب الاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد، ومنع التجمعات في المكلا وغيل باوزير وبقية مديريات حضرموت كإجراء احترازي، إضافة إلى حظر التجوال في جميع المديريات من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً من كل يوم، بصورة دائمة.

وتشمل الإجراءات أيضاً قيام الفرق الصحية وخاصة فرق الاستجابة السريعة والفرق الصحية الرديفة في المديريات الشرقية (الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر) بواجبها، على أن يساند رجال الأمن الفرق لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية حسب خطط الصحة.