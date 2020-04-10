زعيم كوريا الشمالية يشهد تدريباً عسكرياً ويجتمع بالمجلس الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام رسمية، الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تدريب عسكري آخر قبل اجتماع للبرلمان الصوري، الذي سيمضي قدماً على الرغم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وشهد التدريب المحدود، مشاركة وحدات من المشاة التي أطلقت قذائف المورتر على أهداف، وهو الأحدث في سلسلة تدريبات للجيش الكوري الشمالية تجرى مُنذ شهر، تضمنت إطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس «كورونا».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير: إن التدريبات أجريت؛ لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. وأضافت الوكالة: إن روح الحماسة العالية، تسود جميع الوحدات الفرعية ورجال المدفعية، وهم يشاركون في تدريب إطلاق النار بتوجيه مباشر من الزعيم الأعلى. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب الأعلى اجتماعه السنوي، الجمعة.

وقال مراقبون دوليون: عندما تم الإعلان عن الاجتماع البرلماني الشهر الماضي، إنه مؤشر على ثقة حكومة كيم على قدرتها جمع مئات من قادة البلاد في مكان واحد على الرغم من الوباء المنتشر. من جانبها تزعم بيونج يانج، أنه ليس لديها أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد؛ لكنها قالت: إنها تواصل التجارب ولديها أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.