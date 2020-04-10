الكويت تعلن تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلنت وزارة الصحة في الكويت، الجمعة، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 993 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة باسل حمود الصباح عن شفاء 12 حالة مصابة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت من الفيروس المستجد إلى 123 حالة منذ بداية تفشيه بالبلاد.

وقال وزير الصحة الكويتي على حسابه في "تويتر": "الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة".

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