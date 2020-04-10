شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيينات جديدة وإعادة تشكيل مجلسى أمناء وإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، قرارات بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، وبتعيين وكيل لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبى، وتعيين مدير عام لهيئة أبوظبى للإسكان.

و وفقا لما نشر على موقع جريدة "البيان" الإماراتى، تفصيلاً، فقد أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية حسين بن إبراهيم الحمادى نائباً للرئيس، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي، والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى للخدمات الصحية - صحة، والرئيس التنفيذى لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، والرئيس التنفيذى لشركة إدج القابضة، ونائب الرئيس التنفيذى لمجموعة مبادلة، والرئيس التنفيذى للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، والمدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وجيف سيمونز، والدكتور ستيفن وولكر، والبروفيسور السير- جون أورايلي، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات، قابلة للتجديد.

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كما أصدر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين حمد على محمد الظاهرى، وكيلاً لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبى، كما أصدر قراراً، بتعيين بشير خلفان سالم المحيربى، مديراً عاماً لهيئة أبوظبى للإسكان.

كما أصدر قراراً، بإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، برئاسة مبارك سعيد الشامسي.

وبحسب القرار، يضم مجلس الإدارة فى عضويته، الدكتور فهد مطر سالم بن مسيعد النيادي، وممثلاً عن دائرة الصحة، وممثلاً عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثلاً عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، وتمتد عضوية المجلس 3 سنوات، قابلة للتجديد.