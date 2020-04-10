شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة القطرية تعلن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة القطرية أعلنت تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسراً 40.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8989.78 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 165.9 مليون سهم بقيمة 285 مليون ريال عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة، وتراجع 18 سهما، فيما ارتفع 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.07%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.92%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.
وفى سياق آخر أعلنت المجموعة الاسلامية القابضة، عن عقد مؤتمرا حول علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، يوم الاثنين بتاريخ 20 أبريل، في تمام الساعه 01:30 ظهراً بتوقيت الدوحة.
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