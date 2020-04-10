3 قتلى من "الحشد الشعبي" في هجوم لداعش شمالي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

ارتفعت حصيلة قتلى "الحشد الشعبي" بالعراق إلى 3، الجمعة، إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على بلدة طوزخرماتو التركمانية بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني للأناضول، طالبًا عدم نشر اسمه، إن "حصيلة الهجوم الذي بدأ ليلة الجمعة على حواجز للحشد الشعبي في طوزخرماتو ارتفعت إلى 3 قتلى و4 جرحى من الحشد الشعبي".

وأضاف أن "قوات الأمن تمكنت من قتل 5 عناصر من داعش في الاشتباكات التي استمرت لأكثر من ساعة".



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ومساء الخميس، شن "داعش" هجوما بقذائف صاروخية على حواجز أمنية للحشد الشعبي ضمن قضاء طوزخرماتو غربي محافظة صلاح الدين، أعقبه هجوم مسلح، ما أسفر عن مقتل اثنين من الحشد، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.



وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.