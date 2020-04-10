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جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاستعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة “أوبك +”.
وجرى خلال الاتصال المشترك، بحث أهمية التعاون المشترك بين الدول المُنتجة؛ للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يبحث مع “ترامب” و”بوتين” جهود استقرار سوق الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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