خادم الحرمين يبحث مع “ترامب” و”بوتين” جهود استقرار سوق الطاقة

جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاستعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة “أوبك +”.

وجرى خلال الاتصال المشترك، بحث أهمية التعاون المشترك بين الدول المُنتجة؛ للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.