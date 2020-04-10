«أوبك+» تؤكد خفض 10 ملايين برميل يومياً

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اتفقت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو حزيران من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.
وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو تموز وديسمبر كانون الأول إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.
وقالت أوبك+ إنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو لتقييم السوق.
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