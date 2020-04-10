اتصال هاتفي للملك سلمان مع ترامب وبوتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر اليوم الجمعة بأن العاهل السعودي الملك سلمان استعرض في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط، بعد اجتماع مجموعة أوبك بلس يوم الخميس.

وشدد الزعماء على أهمية التعاون بين الدول المنتجة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة ودعم النمو في الاقتصاد العالمي.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا يوم الخميس على خفض إنتاجهم النفطي أكثر من الخُمس وقالوا إنهم يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية لرفع الأسعار التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا.



الاجتماع الوزاري

وأكدت الدول المشاركة الاجتماع الوزاري - الاستثنائي - التاسع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها تأكيدها التزامها المستمر بإعلان التعاون من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والمحافظة عليه، وبالمصالح المشتركة للدول المنتجة، وبتوفير إمدادات آمنة واقتصادية وذات كفاءة عالية وللمستهلكين، وبعوائد عادلة لرؤوس الأموال المستثمرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو لعقد الاجتماعات على شبكة الإنترنت الليلة الماضية برئاسة كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيساً ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رئيساً مشاركاً.

ورحب الاجتماع في بيان صدر فجر اليوم بمشاركة كل من الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور ومصر وإندونيسيا والنرويج وترينيداد وتوباجو والمنتدى الدولي للطاقة، بصفة مراقبين.

اتفاق الخفض

* توافقت الدول المشاركة في الاجتماع على عدة نقاظ من اهمهما إعادة التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ بالإضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 يوليو 2019.

* تم الاتفاق بين الدول المشاركة في الاجتماع على إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10.0 مليون برميل يومياً، بدءاً من 1 مايو 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

* خلال مدة الأشهر الستة التالية، بداية من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8.0 مليون برميل يومياً.

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* يتبع ذلك تخفيض قدره 6.0 مليون برميل يومياً لمدة ستة عشر شهراً تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

* الأساس المرجعي لحساب التعديلات هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، فيما عدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، والأساس المرجعي لكل منهما هو 11.0 مليون برميل يومياً.

* سيكون القرار الذي تم التوقيع عليه اليوم ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022؛ ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر ديسمبر 2021.

دعوة للدول المنتجة

وشددت الدول المشاركة على دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.

وأعادت التأكيد على أهمية دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتمديد التفويض الخاص بها، وعضويتها، لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة، ولمستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون، وبهذا البيان، يدعمها في ذلك كل من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك.

ولفتت الى أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناءً على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقاً للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

الاجتماع المقبل

ودعت الدول المشاركة الى الاجتماع مجدداً في 10 يونيو 2020 عبر تقنية الفيديو لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق.

وأوضحت الدول المشاركة في الاجتماع ان الاتفاق على ما سبق تم بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في إعلان التعاون، باستثناء المكسيك، ولهذا، فالاتفاق مشروط بموافقة المكسيك.