السعودية... توجيه عاجل من أمير القصيم

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية"، أن ابن مشعل أمر بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات في المنطقة.
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وكلف أمير القصيم الجهات المختصة "بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولا لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة".
وشدد على "عدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية".
وشمل توجيه أمير القصيم "إغلاق المحلات التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها (الرجالية، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها).
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس الخميس 9 أبريل/نيسان، أن حظر التجوال المفروض في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية، وفق بيان منشور على حساب الوزارة بموقع "تويتر": "إلحاقا لما سبق الإعلان عنه، سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار الـ24 ساعة".
وتابع المصدر بقوله: "سيتم السماح بتطبيق خدمات المطاعم ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم للطلبات الخارجية عن طريق طلبات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة".
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