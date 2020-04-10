ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في فلسطين إلى 266 إصابة

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل، وذلك بحسب وكالة "وفا".
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وأضاف ملحم: "الإصابة الثالثة هي لفتاة عشرينية انتقلت إليها العدوى من والدتها ووالدها في بلدة حلول شمال الخليل".
وبعد تسجيل الحالات الثلاث اليوم، يرتفع العدد الإجمالي إلى 266 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من هذا الفيروس 45 فلسطينيا.
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