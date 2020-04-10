ارتفاع إصابات كورونا في المغرب إلى 1431 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 1431 حالة، بحسب ما نشرته صحيفة "هيسبرس" المغربية.
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وأشارت الصحة في بيان لها أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، وصل إلى 5423 حالة.
وطالبت الوزارة المواطنين "بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".
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يشار إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المملكة المغربية وصل إلى 1374 حالة حتى مساء أمس الخميس.
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