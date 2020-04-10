شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تعلن شفاء 12 حالة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 12 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت النيابة العامة الكويتية أن عقوبة إشاعة الأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الحبس لمدة تصل الى 15 عاما، وقال المحامى العام بالنيابة العامة الكويتية المستشار محمد الدعيج – فى تصريح صحفى لوسائل إعلام كويتية "إن عقوبة الحبس تطبق على من قام باشاعة أخبار كاذبة حول الفيروس أو نقلها لها عبر تطبيق "الواتس آب"، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الدعيج إلى أنه بالنسبة لجريمة تعمد نقل العدوى، والتى صدر تشديدا فى العقوبة المطبقة عليها مؤخرا، لم تقع فى الكويت حتى الآن.

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وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي أن الولايات المتحدة ستزود الكويت بتكنولوجيا جديدة للرعاية الصحية، يتم تطويرها في الولايات المتحدة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت رومانوسكى، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، أنها بحثت مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا المتعلقة بالمنطقة، وسبل محاربة فيروس كورونا المستجد.