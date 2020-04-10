شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع طارئ لوزراء طاقة مجموعة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش وزراء طاقة دول مجموعة العشرين اليوم ما توص إليه أعضاء أوبك+ أمس فى اجتماع عقد افتراضيا برئاسة السعودية لإعادة ضبط أسواق النفط.

يعقد اجتماع اليوم عبر الفيديوكونفرنس وسيتطرق لإجراءات تضمن استقرار سوق الطاقة، حيث يأتى الاجتماع بدعوة من السعودية، التى ترأس لمجموعة العشرين هذا العام. وفق بيان صحفى.

وسيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنبًا إلى جنب مع الدول المدعوة ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير وباء كورونا على أسواق الطاقة .

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ومن جانبه قال وزير الطاقة السعودى، إنه يتوقع من دول مثل أميركا وكندا والبرازيل الانضمام لجهود "أوبك+" لإرساء الاستقرار في سوق النفط باستخدام أساليبها الخاصة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وفق رويترز، أن الاتفاق النهائي لمجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يوميا، والذي أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض، آملا أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.

واتفقت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، أمس الخميس على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا لشهرين بدءا من مايو/أيار ويونيو/حزيران من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.