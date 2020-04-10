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تعافى 53 مصابا من فيروس كورونا بالعراق وخروجهم من المستشفيات بالنجف وديالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندي، اليوم /الجمعة/، عن مغادرة 50 مصابا بفيروس كورونا المستجد من المستشفى بعد تعافيهم وعدم ظهور أى أعراض عليهم.

 

وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى خروج 3 مصابين آخرين من العزل الصحى فى مستشفى بعقوبة التعليمى مركز محافظة ديالى بعد تماثلهم للشفاء التام.

 

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وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر اليوم الخميس إن تهديد الميليشيات المدعومة من إيران للقوات الأمريكية ما زال "كبيرا".

 

وأضاف أن واشنطن تتعامل بحذر مع إعلان وقف إطلاق النار الذى أعلنته جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران.

 

وخلال حديثه للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف، أشاد شينكر بالعمل السابق لمصطفى الكاظمى رئيس مخابرات العراق الذى كلفه الرئيس العراقى برئاسة الوزراء اليوم الخميس.

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