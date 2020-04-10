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العراق... انطلاق المرحلة الثانية من عمليات "أبطال النصر الثانية"

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نقلت قناة "السومرية نيوز" عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح القول إن "الصفحة الثانية ستكون بأربعة محاور رئيسة حيث سيطهر المحور الأول الشريط الحدودي بين العراق والأردن بإسناد من المحور الثاني الذي سيتجه نحو الشريط الحدودي العراقي السعودي باتجاه أهداف محتملة".

© AFP 2020 / Ahmad al-Rubaye

وأضاف مصلح أن "الصفحة الثانية ستركز على أهداف حيوية ومناطق لم تدخل من قبل حيث سيتجه المحور الثالث والرابع باتجاه وادي حوران وعدد من المناطق التي توصف بطبيعة جغرافية صعبة والتي يستغلها العدو للاختباء والتمويه من قواتنا وطيران الجيش".

وأشار قائد العمليات إلى أن "العملية مستمرة بالتنسيق مع الجيش العراقي والحشد العشائري المتمثل بفوج درع القائم وحشد الرطبة والتنسيق الكبير مع العمليات المشتركة".

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