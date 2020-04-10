العراق... انطلاق المرحلة الثانية من عمليات "أبطال النصر الثانية"

نقلت قناة "السومرية نيوز" عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح القول إن "الصفحة الثانية ستكون بأربعة محاور رئيسة حيث سيطهر المحور الأول الشريط الحدودي بين العراق والأردن بإسناد من المحور الثاني الذي سيتجه نحو الشريط الحدودي العراقي السعودي باتجاه أهداف محتملة".
© AFP 2020 / Ahmad al-Rubaye
وأشار قائد العمليات إلى أن "العملية مستمرة بالتنسيق مع الجيش العراقي والحشد العشائري المتمثل بفوج درع القائم وحشد الرطبة والتنسيق الكبير مع العمليات المشتركة".
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