تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمير قطر ومحمود عباس

نشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء أمس الخميس، أن الرئيس الفلسطيني بحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتنميتها.

واطمأن تميم بن حمد من محمود عباس على أحوال الشعب الفلسطيني، معربا عن أمنياته بأن تمر هذه الظروف التي يعاني منها الشعبين، الفلسطيني والقطري، والعالم، وأن يتمكن من احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

فيما قدم أبو مازن الشكر لأمير قطر على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، متمنيا لقطر ولشعبها الخروج من أزمة انتشار الفيروس لتواصل مسيرة التقدم والازدهار.

يشار إلى أن أمير قطر قد أمر بتقديم مساعدات مالية عاجلة إلى فلسطين لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.