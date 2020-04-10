ضبط معمل لصناعة المعقمات المغشوشة جنوبي العراق... صور

وجاء في بيان المديرية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "تنفيذا لأوامر وتوجيهات السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي وبمتابعة وإشراف من قبل السيد مدير الشؤون الداخلية في البصرة العميد الحقوقي غالب مال الله طاهر، توفرت معلومات تفيد بوجود معمل يقوم بالغش الصناعي وهو معمل وهمي يقوم بإنتاج المنظفات والمعقمات والعطور المغشوشه صناعيا"،

وأضاف البيان "تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى المعمل في منطقة صناعية حمدان بعد استحصال الموافقات القضائية تم ضبط ثمانية متهمين داخل المعمل الذي هو عبارة عن جملون مثبت عليه قطعة باسم معمل لتجارة الحديد وكان مملوءا بمادة الديتول والمعقمات والعطورات المغشوشه مع ملصقات لعدة علامات تجارية كما تم ضبط كميات من القناني الفارغة والجلكانات المملوءه بمادة الفلاش والزاهي".

وقامت المديرية بتسليم المتهمين مع كافة المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وازداد الطلب على المواد الطبية ومعقمات اليدين بهدف الوقاية من الفيروس القاتل، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد.