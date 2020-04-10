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الكويت تعلن شفاء 12 حالة من فيروس كورونا

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب


أعلن وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح، اليوم الجمعة، عن شفاء 12 حالة مصابة بفيروس في البلاد ليرتفع بذلك عدد حالات المتعافين من الفيروس إلى 123 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي في تغريدة على تويتر: "الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من 123 حالة".

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