الكويت تعلن شفاء 12 حالة من فيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح، اليوم الجمعة، عن شفاء 12 حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك عدد حالات المتعافين من الفيروس إلى 123 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي في تغريدة على تويتر: "الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة".

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