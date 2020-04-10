كتب - عاصم الأنصاري:
ألغت شركة تويتر ميزة مهمة في تطبيقها، كانت تسمح للمستخدمين بالتوقف عن مشاركة بعض المعلومات الخاصة مع المعلنين.
وكانت الميزة تمنع تويتر من مشاركة معلومات، مثل: الإعلانات التي شاهدها المستخدمون، أو تفاعلوا معها، كما منعتها من تعقب المعرّف الخاص بالهاتف.
أما الآن، فإن هذه المعلومات بالنسبة لمعظم المستخدمين ستُشارك بصورة افتراضية، ولا يمكن إيقافها.
ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تقول "تويتر" إن البيانات المُشاركة تُستخدم لإظهار فعالية الإعلانات، ويساعد ذلك الشركة على إثبات أن الناس يشاهدون الإعلانات بالفعل، ويتفاعلون معها، ويشاهدون الإعلانات التي يدفع المعلنون مقابلها، مما يساعد الشركة على “الاستمرار في العمل كخدمة مجانية”.
وكان هناك خيار في إعدادات الخصوصية في تويتر يُسمى "مشاركة بياناتك مع شركاء الأعمال من تويتر"، ويُستخدم للسماح للمستخدمين بتعطيل مشاركة هذه المعلومات.
ومع أن هذا الإعداد ما يزال موجودًا، إلا أن تويتر تقول الآن: "إنها أزالت سيطرة المستخدمين على قياسات إعلانات تطبيقات الجوّال". ولا يزال تعطيل الإعداد يمنع مشاركة معلومات أخرى، مثل الاهتمامات. ولا تزال إعدادات خصوصية تويتر الأخرى، مثل: تعطيل تتبع الويب، متاحة.
ومن جانبها أكدت "تويتر" أن تعطيل هذه الميزة لن يؤثر على البيانات الشخصية للمستخدمين، ولن تتمكن أطراف ثالثة من الحصول على بيانات تتعلق بأسمائهم أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم الإلكترونية.
وقال متحدث باسم تويتر: "إن التحديث جزء من عملنا المستمر بشأن الشفافية والتحكم. ونريد أن نتأكد من فهم الأشخاص للإعدادات التي نقدمها، وماذا يفعلون، وكيفية استخدامها".
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر تفاجئ مستخدميها وتلغي ميزة مهمة من تطبيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.