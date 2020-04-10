ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى سلطنة عُمان لـ484 والوفيات لـ3 أشخاص

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن إجمالي عدد الإصابات في سلطنة عمان وصل إلى 484 وإجمالي الوفيات 3، حيث أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد 19/، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 484 حالة وعدد الوفيات ثلاث 3 حالات.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن 109 حالات قد تماثلت للشفاء، داعية الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا

للضرورة.