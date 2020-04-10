شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 484 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد 19/، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 484 حالة وعدد الوفيات ثلاث 3 حالات.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن 109 حالات قد تماثلت للشفاء، داعية الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا
للضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 484 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.