شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبحث مع بوتين وترامب التعاون لاستقرار أسواق الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب، الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +" وأهمية التعاون المشترك للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة – أن ذلك خلال اتصال هاتفى مشترك بين خادم الحرمين الشريفين والرئيسين بوتين وترامب.



وكانت الدول المشاركة فى الاجتماع الوزارى الاستثنائى التاسع للدول الأعضاء فى منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها - الذى عقد عبر تقنية "ويبينار" لعقد الاجتماعات على شبكة الإنترنت الليلة الماضية - قد أكدت التزامها المستمر بإعلان التعاون من أجل تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط، والمحافظة عليه، وبالمصالح المشتركة للدول المنتجة، وبتوفير إمدادات آمنة واقتصادية وذات كفاءة عالية للمستهلكين، وبعوائد عادلة لرؤوس الأموال المستثمرة.