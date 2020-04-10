سلطنة عمان.. 27 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 484

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الجمعة، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 484، إثر تسجيل 27 حالة جديدة.



وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 27 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 484، بينهم 3 وفيات.



وأوضحت الوزارة أن 109 حالات تماثلت للشفاء، داعية الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي.



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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شرطة سلطنة عمان فرض عزل صحي عام على ولاية مسقط (تضم العاصمة)، لمنع انتشار كورونا.



وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن العزل يبدأ اعتبارا من صباح الجمعة وحتى إشعار آخر.



وأصاب الفيروس، حتى صباح الجمعة، نحو مليون و606 آلاف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 356 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.