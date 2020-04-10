لمواجهة كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في عُمان والعراق

عواصم عربية/ الخليج 365
أعلنت السلطات المحلية في سلطنة عمان والعراق، الجمعة، إجراءات احترازية جديدة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
في عمان، أعلنت الشرطة، فرض عزل صحي عام على ولاية مسقط (تضم العاصمة)، لمنع انتشار كورونا.
وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن العزل يبدأ اعتبارا من صباح الجمعة وحتى إشعار آخر.
ويأتي هذا القرار عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة تسجيل ثالث وفاة، ضمن إصابات بلغت 457.
في السياق، قررت محافظة صلاح الدين شمالي العراق فرض حظر شامل للتجوال لمدة 48 ساعة، بعد تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس.
وتخضع محافظات العراق لحظر لسير المركبات منذ مارس/آذار الماضي، باستثناء سير الأشخاص، في مسعى للسيطرة على كورونا.
وقال مكتب محافظ صلاح الدين، في بيان، إنه "تم فرض حظر شامل للتجوال في جميع الأقضية والنواحي بالمحافظة من صباح (الجمعة) ولغاية 48 ساعة للحد من كورونا".
والخميس، أعلنت الصحة العراقية، تسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع الإجمالي إلى 1232، مع بقاء حالات الوفيات ثابتة عند 69.
وأصاب الفيروس، حتى صباح الجمعة، نحو مليون و606 آلاف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 356 ألفا.
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