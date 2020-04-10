اليمن يسجل أول إصابة بكورونا

حضرموت/ مبارك محمد / الخليج 365



أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في محافظة حضرموت شرقي البلاد.



جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (حكومية) عبر حسابها على تويتر.



وأوضحت اللجنة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، فيما قامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة"، دون مزيد من التفاصيل.



وحضرموت، هي كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتغطي نصف مساحة الحدود مع السعودية، وتتبع الحكومة اليمنية.



من جانبه، قال المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت فرج البحسني، إن الأخير أصدر تعميما عاجلا إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية وكاتب الصحة ومدراء عموم المديريات تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف الحالة.



وتضمن التعميم استمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي، وحظر التجوال في جميع مديريات حضرموت.

كما شمل التعميم تنفيذ حملة رش وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة وإغلاق ميناء الشحر واتخاذ كل إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد.



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وأقر التعميم أيضا إخضاع كل العاملين في ميناء الشحر للحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين.



وتحدث سكان محليون بمدينة الشحر، لمراسل الخليج 365، بأن دوريات للأمن انتشرت في المدينة فجر الجمعة، وفرضت حظر التجوال ودعت المواطنين عبر مكبرات الصوت إلى البقاء في المنازل.



ويأتي تسجيل أول حالة إصابة باليمن في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم "الحوثيون"، السعودية بترحيل يمنيين مصابين بكورونا من أراضيها إلى اليمن، وحذرت من سيناريو كارثي إذا دخل كورونا إلى البلاد، وفق ما نقله موقع قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة.

ولم تذكر الجماعة أدلة على اتهاماتها، غير أنها أخضعت خلال الأيام الماضية العديد من العائدين إلى اليمن للفحوصات والحجر الصحي، دون إعلان عن حالات إيجابية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السعودية حول هذه الاتهامات.



وتأتي هذه التطورات، عقب يومين من إعلان الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في عموم اليمن، ابتداء من الخميس، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمواجهة تبعات كورونا، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة بعد.



وأصاب الفيروس، حتى صباح الجمعة، نحو مليون و606 آلاف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 356 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.