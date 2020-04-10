تسجيل أول إصابة بكورونا في اليمن

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أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن بمحافظة حضرموت بمدينة الشحر ، وأن المصاب من جنسية غير يمنية وقد اختلط مع العديد من الأشخاص الموظفين في إحدى الدوائر الحكومية.
وأصدر محافظ حضرموت البحسني، تعميما عاجلا باتخاذ إجراءات احترازية سريعة ومشددة في المحافظة المطلة على بحر العرب.
وشملت الإجراءات الاحترازية حظر التجوال في المديريات الشرقية (الشحر والديس الشرقية والريده وقصيعر)، على أن يبدأ من الثامنة من صباح الجمعة حتى السادسة من صباح السبت.
ويأتي هذا الإجراء إلى جانب الاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد، ومنع التجمعات في المكلا وغيل باوزير وبقية مديريات حضرموت كإجراء احترازي، بالإضافة إلى حظر التجوال في جميع المديريات من السادسة مساء إلى السادسة صباحا من كل يوم، بصورة دائمة.
وتشمل الإجراءات أيضا قيام الفرق الصحية وخاصة فرق الاستجابة السريعة والفرق الصحية الرديفة في المديريات الشرقية (الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر) بواجبها، على أن يساند رجال الأمن الفرق لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية حسب خطط الصحة.
كما بدأت السلطات حملة لتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة من قبل صندوق النظافة، مع الاستعانة بسيارات المطافي للرش والتعقيم أثناء حظر التجوال في المديريات الشرقية.
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