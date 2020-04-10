الصحة : على المواطنين العائدين من الخارج اتباع هذه التوصيات قبل وأثناء وبعد السفر

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح وتوصيات للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة وشددت على ضرورة اتباعها والالتزام بها، قبل وأثناء وبعد السفر.

وقالت الوزارة إنه يجب على الراغبين بالعودة من الخارج الابتعاد عن التجمعات والحرص على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة حتى يحين موعد مغادرتهم البلد الذي يقيمون فيه.

وأوصت المسافرين بالحرص على عدم لمس أمتعة الآخرين، وعدم لمس مقابض أو أسطح الطائرة طوال الرحلة، وفي حال حدث ذلك على الشخص غسل يديه مباشرة.

وشددت على عدم التعامل بالنقود، واستخدام بطاقات الدفع بدلاً عن ذلك، وأهمية حماية الأطفال باتباع التعليمات الموجهة للوقاية من “كورونا”.

وأبانت أنه عند الوصول إلى المملكة إذا ظهرت على الشخص بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس عليه إبلاغ المسؤولين فوراً.