تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد في اليمن

وجاء هذا الإعلان للجنة الوطنية العليا عبر تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "تم تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت"، مضيفة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة".
وتابعت قائلة: "سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق خلو اليمن من الفيروس الذي صنفت انتشاره جائحة الشهر الماضي، حيث خلف أكثر من 90 ألف وفاة حول العالم وأكثر من مليون مصاب.
ووفقاً للأمم المتحدة، لا يزال الوضع في اليمن يشكل أسوأ كارثة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، وذلك في ظل الحرب الدائرة بين جماعة "أنصار الله" وبين التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة اليمنية في مسعاها لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون منذ 2015.
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