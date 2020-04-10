شرطة دبي تقبض على آسيوي نشر مقطع فيديو لمبنى حكومي

دبي - بواسطة محمد فارس ألقت شرطة دبي القبض على شاب آسيوي قام بتصوير مقطع فيديو لمبنى حكومي، وأضاف صوت عواء الذئب بغرض الاستهزاء والسخرية، وقام بنشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة.

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