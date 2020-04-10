مصر والكويت ترفضان محاولات " المساس" بعلاقاتهما

وأكد الوزيران، في اتصال هاتفي، أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما.
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وتناول الاتصال الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين، معربين عن تفهمهما لها وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين الشقيقين.
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