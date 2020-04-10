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مصر والكويت ترفضان محاولات " المساس" بعلاقاتهما

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من العاصمة المصرية القاهرة أعرب وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر، ونظيره المصري، سامح شكري، يوم الخميس، عن عدم ارتياحهما ورفضهما للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بالعلاقات بين البلدين أو التطاول على مرتكزاتها.

وأكد الوزيران، في اتصال هاتفي، أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما.

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وتناول الاتصال الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين، معربين عن تفهمهما لها وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين الشقيقين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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