شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: اتفاق أوبك+ يتوقف على انضمام المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الجمعة إن الاتفاق النهائى لمجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج العالمى بواقع 10 ملايين برميل يوميا، والذى أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض.

وقال الأمير عبد العزيز لرويترز عبر الهاتف إنه يأمل أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.